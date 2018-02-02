Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 kovandan 1 kilogram arı sütü elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen boza kıvamındaki süt; bağışıklık sistemi, mide ve bağırsak hastalıkları, hücre yenilenmesi, diş ve kemik gelişimi gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Eskişehir’de arıcılıkla uğraşan Hüseyin Ekimer, işin zorluğunu şöyle anlatıyor: Arı sütü, petek üzerinden ağaçtan yapılmış çubuk ve kaşıkların yardımıyla miligram miktarlarında tek tek toplanarak kaplara doldurulur. Toplama işleminden sonra derhâl derin donduru- culara konur. Açıkta durursa bozulur. Bu iş sabır işi. Altından daha kıymetlidir. İşçi arıların ömrü 25-30 gündür. Kraliçe arı ise, arı sütüyle beslendiği için 5-6 yıl yaşar.