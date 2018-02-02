Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede aradan geçen 16 yılda kuşların popülasyonu 42’den, 240’a ulaştı. Önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tabiata salınması planlanan kelaynak, üreme dönemlerinin ardından tekrar yetiştirme merkezine alınacak. Konuya ilişkin konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kelaynakların uydu takip cihazı ile takip edildiğini söyledi.