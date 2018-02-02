Bu sayede aradan geçen 16 yılda kuşların popülasyonu 42’den, 240’a ulaştı. Önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tabiata salınması planlanan kelaynak, üreme dönemlerinin ardından tekrar yetiştirme merkezine alınacak. Konuya ilişkin konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kelaynakların uydu takip cihazı ile takip edildiğini söyledi.
Kelaynak sayısı 5 katına çıkarıldı
02.02.2018 - 02:35 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Birecik’te nesli tükenmekte olan kelaynak kuşları 2001’de özel bakıma ve korunmaya alındı.
Etiketler : kelaynak,
540778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540778.aspx
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