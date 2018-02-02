Malatya'dan gelen İbrahim Şaşkın idaresindeki 44 BT 888 plakalı otobüs, Aksaray yolu 4. Organize Sanayi kavşağında refüje çarparak devrildi. Otobüsteki 46 yolcudan 11'i yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, yola başka bir otobüsle devam etti. Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yolcu otobüsü refüje devrildi: 11 yaralı
02.02.2018 - 08:38 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,kaza,trafik kazası,
540834 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540834.aspx
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