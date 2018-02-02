Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.