Dün İstanbul Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.
Üsküdar'da üç kişinin öldüğü faciada otobüs şoförü tutuklandı
02.02.2018 - 13:35 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da durakta bekleyen vatandaşların arasına dalan ve üç kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, tutuklandı.
Etiketler : üsküdar,otobüs faciası,
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