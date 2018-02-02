Dün İstanbul Üsküdar'da üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.