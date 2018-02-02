Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde 2017'de 3 bin 494 bireysel silahlı olayın yaşandığı bilgisine yer verilen raporda, Bayburt'ta ise silahlı hiçbir olayın gerçekleşmediği belirtildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir kültürü, misafirperver insanıyla Bayburt'un "Huzuru arıyorum" diyenler için bire bir olduğunu söyledi.

İyiliklerle, güzelliklerle ve olumlu şeylerle anılmanın çok sevindirici olduğunu belirten Pehlivan, Bayburt'ta yaşayan ve idarecilik yapan bir kişi olarak bu durumdan gurur duyduğunu vurguladı.

Pehlivan, bir şehrin huzurlu olmasının orada yaşayan insanların olumlu katkılarıyla sağlandığını ifade ederek, "Bayburt ilimiz de çok şükür geçmişten bugüne kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, inanç değerlerini yaşatan, yaşayan bir şehrimiz." dedi.

Bayburt'un Türkiye'nin en huzurlu ve olaysız ili olmasının bir rastlantı olmadığına dikkati çeken Pehlivan, "Burada insanlarımız arasındaki diyaloğun etkili olduğuna inanıyorum. Gerek il merkezinde gerek ilçelerimizde gerek köylerimizde son derece kendi halinde, işinde, gücünde insanların olduğu sakin bir yaşam tarzı söz konusu." diye konuştu.

Vali Pehlivan, il genelinde yüz yıllardır yaşatılan mahalle odası geleneğinin de kentin huzuruna katkısının gözardı edilemeyeceğinin altını çizen, "Gerek şehir merkezinde gerek köylerimizde olsun, hala mahalle odaları, köy odaları geleneği yaşatılıyor. Bu odalarda insanlar toplanıyor, duygularını, düşüncelerini paylaşıyor, istişarelerde bulunuyor. Bu gelenek toplumu da birbirine yakınlaştıran unsurlardan. İnsanlar problemlerini gördüğümüz kadarıyla daha çok böyle konuşarak çözmeye gayret ediyor." ifadesini kullandı.