Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan yangındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nin eksi ikinci katındaki MR odasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumanın kapladığı hastane tahliye ediliyor.