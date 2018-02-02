Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan yangındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nin eksi ikinci katındaki MR odasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumanın kapladığı hastane tahliye ediliyor.
Daha evvel 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın paniği
02.02.2018 - 19:16 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da daha evvel çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği yaşandı. Dumanların kapladığı hastane tahliye ediliyor.
Etiketler : bursa,hastane,yangın,
540935 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540935.aspx
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