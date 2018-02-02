Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 23.00 sıralarında durumlarından şüphelenildiği bir otomobili Hanlı mevkiinde durdurdu. Araç içinde yapılan aramada toplam 39 adet tarihi eser ele geçirilirken, Y.K.(54), E.D.(44) ve K.T.(51) isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.