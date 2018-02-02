Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 23.00 sıralarında durumlarından şüphelenildiği bir otomobili Hanlı mevkiinde durdurdu. Araç içinde yapılan aramada toplam 39 adet tarihi eser ele geçirilirken, Y.K.(54), E.D.(44) ve K.T.(51) isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Sakarya’da 39 parça tarihi eser ele geçirildi
02.02.2018 - 22:12 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya polisinin bir araçta yaptığı aramada 39 parça tarihi eser ele geçirildi.
Etiketler : sakarya,polis,
540955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540955.aspx
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