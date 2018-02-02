Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan lodos, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı. İniş için alçalan çok sayıda uçak rüzgar nedeniyle havada tur atarken, bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Lodos nedeniyle uçuşları yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi.

Rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde ise olası bir tehlike ucuz atlatıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’dan İstanbul’a gelen ve Atatürk Havalimanı’na inişe geçen Rus havayolu şirketine Pobeda Havayolları’nın DP837 sefer sayılı uçağı ile İzmir’e gitmek için havalanan Pegasus Havayolları’nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti. Rus havayolu şirketinin Boeing 737 tipi tarifeli uçağı, iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bu nedenle aynı dakikalarda diğer pistten havalanan Pegasus Havayolları’nın PC3303 sefer sayılı uçağıyla kesişti. Pilotun pisti pas geçtikten sonra kurallar gereği hemen sola dönmesi gerekirken, bu manevrasını geciktirdiği iddiası nedeniyle iki uçak birbirine yaklaşık 250-300 metre kadar yakınlaştı.

UÇAKLAR TERS İSTİKAMETLERE YÖNELDİ

Yaşanan durum üzerine Pegasus uçağının pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası Pegasus Yolları’na ait uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.