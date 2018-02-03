Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da küçük Yağız ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü. Küçük Yağız’ın babası Sedat Bekte “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları kanuni düzenlemeyle oğlum gibi Türkiye’de aynı hastalık sebebiyle zor durumda olan bütün hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
29 kiloluk Yağız’a Erdoğan şefkati
03.02.2018 - 03:13 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da ‘Leptin hormonu eksikliği’ hastalığı sebebiyle sürekli kilo alarak 37 kiloya çıkan 2 yaşındaki Yağız Bekte, tedavi sonrası 29 kiloya düşmüştü.
Etiketler : yağız,erdoğan,
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