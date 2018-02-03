Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da küçük Yağız ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü. Küçük Yağız’ın babası Sedat Bekte “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları kanuni düzenlemeyle oğlum gibi Türkiye’de aynı hastalık sebebiyle zor durumda olan bütün hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.