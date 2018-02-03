Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceylan, yıkılmaya yüz tutmuş köy evindeki ağaçlardan masa ve sandalye, 1880’lerde Fransızlar tarafından Karadeniz’deki kömür madenlerinde kullanılan kömür vagonundan masa, 1900’lere ait matbaa makinesinin dişlilerinden dekoratif saat, kurumuş sedir ağacından at ve kartal heykeli gibi çok sayıda eser yaptı. Adnan Ceylan’ın atık sedir ağacından yaptığı ve 200 kilo ağırlığındaki dev at heykelinin fiyatı 125 bin TL. Yine sedir ağacı dalları ile kabuklarından yaptığı boğa heykelinin fiyatı 180 bin TL, dev kartal heykeli ise 25 bin TL...