Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cami cemaati, ibadethaneyi genişletmek için başvuru yaptıklarında, aslında mevcut alanın imar planında cami olmadığını öğrenince şoke oldu. Kısık Camii Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi hâlinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş “Büyüklerimizden, belediye başkanımızdan buranın bize cami olarak verilmesini istiyoruz” dedi.