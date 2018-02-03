Cami cemaati, ibadethaneyi genişletmek için başvuru yaptıklarında, aslında mevcut alanın imar planında cami olmadığını öğrenince şoke oldu. Kısık Camii Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi hâlinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş “Büyüklerimizden, belediye başkanımızdan buranın bize cami olarak verilmesini istiyoruz” dedi.
Bu cami aslında yok!
03.02.2018 - 03:22 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Bölcek Dede Vakfı tarafından 1762 yılında inşa edilen ve 1922’de minaresi ile birlikte yeniden yapılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Kısık Camii’nin cemaati, caminin var olduğunu ispatlamanın derdine düştü.
Etiketler : Bölcek Dede Vakfı,kısık camii manisa,
540999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540999.aspx
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