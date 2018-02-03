Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında 2 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada sırasında evde bulunan Mikail Şentürk (22) alevler içinde kalarak yaralandı. Mikail Şentürk, 4'üncü kattaki alevler içinden kendini aşağıda açılan battaniyenin üzerine attı. Yanarak yaralanan Mikail Şentürk, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Mikail Şentürk, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.