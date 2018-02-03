Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle bugün Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00-17.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00-13.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Boğaz'da diğer hatlardaki seferler ise normal olarak sürüyor.