Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1500 yıllık olduğu belirlenen ve önemli figürlerin yer aldığı mozaiklerin ortaya çıkarıldığı alanda Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kazı sorumlusu Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ve Belediye Başkanı ve Mustafa Yarkan incelemelerde bulundu.

1 YILDIR ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kastamonu Müze Başkanlığı gözetiminde kazı çalışmalarının bu yıl yeniden söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, bölgede 11 yıldır kazı çalışmaları devam ettiğini söyleyerek, 100 yıl devam eden Efes kazısının bile yüzde 10’nun ortaya çıkarıldığı söylenirse Eskipazar’daki kazı çalışmalarının çok uzun yıllar devam edeceğini kaydetti.

1500 YILLIK

Kazı sorumlusu ve bilimsel danışmanı Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, kasım-aralık ayında yaptıkları kazı çalışmalarında 1500 yıllık olduğu belirlenen kilisenin ortaya çıkarıldığını söyledi.