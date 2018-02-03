Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde yaşayan Fikri ve Gülcan Çakmak çifti, çocukları Denizhan Çakmak’ı sünnet ettirmek için Geyve Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede aileye sünnet için Cuma gününe sıra verildi. Sıra verilen günde hastaneye gelen aile çocuklarını sünnet ettirdi. Ameliyattan çıkan 7 yaşındaki Denizhan Çakmak, narkozun etkisiyle birlikte bir anda, ’Fenerbahçe çok yaşa’ diye bağırmaya başlayarak babasına ’Şimdi ben adam mı oldum diye?’ sordu. O anlarda ise hastane personeli küçük çocuğun odasının başına toplanarak yaşananları hayretle izledi. Aile bireyleri ise yaşadıkları şaşkınlıkla cep telefonuna sarılarak çocuğun marş söylediği anları kayıt altına aldı.



"HASTANEDEKİ HERKES BAŞINA TOPLANDI"

Baba oğul hasta Fenerbahçeli olduklarını belirten Denizhan Çakmak’ın babası Fikri Çakmak, oğlunun sünnet olduktan sonra narkozun etkisiyle 10 dakika boyunca Fenerbahçe çok yaşa diye bağırdığını ve hastanedeki herkesin başına toplandığını söyledi. Tek hayallerinin Volkan Demirel’den imzalı birer forma almak olduğunu aktaran baba Çakmak, "Oğlumuz 7 yaşına geldi ve sünnet yaşı geldi, biz de Sakarya Geyve Devlet Hastanesine gittik ve başvuruda bulunduk. Cuma gününe sıra verdiler, Cuma günü gittik saat 10-11 arasında sünnet oldu oğlumuz. Ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisiyle sayıklamaya başladı. Ve bir anda Fenerbahçe çok yaşa diye bağırmaya başladı. İlk duyduğumuzda biz de çok şaşırdık. Ameliyata girerken o konuyla ilgili bir şey yaşamadı. Narkozun etkisiyle başladı Fenerbahçe çok yaşa diye bağırmaya. Hastanedeki herkes toplandı başına onu seyretti, narkozun etkisiyle söylediklerini şimdi hatırlamıyor. 10 dakika boyunca Fenerbahçe çok yaşa diye devam ettirdi. Fenerbahçe TV’yi çok seviyor ve izliyor belki ondan olabilir. Ameliyattan önce Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey yaşamadık, biz de şaşırdık ve mutlu da olduk, videoya aldık bunu. İkimizde oğlumla beraber Fenerbahçe TV’yi çok seyrediyoruz. İkimiz de hasta Fenerbahçeliyiz. Tek hayalimiz de Volkan Demirel’den birer imzalı forma almak" dedi.



HAYALİ BABASI İLE FENERBAHÇE MAÇINA GİDEBİLMEK

Narkozun etkisiyle söylediği marşı hatırlamadığını ancak Fenerbahçe’yi çok sevdiğini ifade eden 7 yaşındaki Deniz Çakmak ise, hayalinin babası ile birlikte Fenerbahçe maçına gitmek olduğunu söyledi. Deniz Çakmak, "Fenerbahçeliyim, FB TV’yi çok seyrediyorum. Cuma günü sünnet oldum, hiç acımadı. Hastanede olduğum sünnetin ardından narkozun etkisiyle Fenerbahçe’yi çok sevdiğim için orada bir marş söylemişim. Narkozun etkisiyle söylediğim marşı hatırlamıyorum, ama ben Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Ve hayalimiz babam ile birlikte Fenerbahçe maçına gitmek" diye konuştu.