Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen Farıs İbrahim Mohammed Hussein (35), bir market zincirine ait tırın lastiğini tamir etmek için krikoyla tırın dorsesini kaldırdı. Tamir sırasında krikonun patlaması nedeniyle dorse ile lastik arasında kalan Iraklı genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Iraklı gencin öldüğünü anlayan arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.