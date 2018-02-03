Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular dikkat sular kesilecek hem de bu kesinti 24 saat sürecek. Peki İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerede görecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte kafanızı kurcalayan bu soruların cevabı... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklama şöyle: "Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Kağıthane İlçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."