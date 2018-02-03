Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda yaptırdıkları estetikler sonucu görünümleri nedeniyle haber olan bir çok kişi oldu. Bu kez haber Fransa'dan. 32 yaşındaki adam Marilyn Monroe gibi görünmek için korkunç bir hale gedi.







Fransa'nın Toulon kentinde yaşayan 32 yaşındaki Cyril Roux, "Estetiğe bağımlı olduğumu söyleyebilirim" diyor. idolü Marilyn Monroe gibi görünmek için 18 ayda dudak dolgusu ve botoksa 5.000 sterlinden fazla harcama yaptı. Garson olan Roux, ilk operasyonunu 26 yaşında yaptırdı. Birkaç yıl sonra da 16 dudak dolgusu ve botokslar da dahil olmak üzere 20 farklı prosedür uygulattı.







Burnunu yaptırmak, yanak ve implantları için daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Cyril, "Başta estetik operasyonlara sıcak bakıyordum ama operasyonlardan sonra gençleştiğimi ve ilham kaynağım Marilyn Monroe'ya benzeyince daha çok sevdim" diyor.



