Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Kutbettin Kılıç’ın, çalıştığı dükkanın içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.