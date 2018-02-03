Olay, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Kutbettin Kılıç’ın, çalıştığı dükkanın içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Hurdacı adam, çalıştığı dükkanda ölü bulundu
03.02.2018 - 16:36 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da hurdacı dükkanında çalışan 49 yaşındaki adam, çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.
Etiketler : antalya,haberler,hurdacı,ölü bulundu,
541117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER