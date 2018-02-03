Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk hava dalgası ülkenin birçok yerinde etkili oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan illerde dondurucu soğuklar yaşanırken, Samsun’da ise termometreler 18 dereceyi gösterdi. Güzel havaları fırsat bilen Samsunlular kendilerini sahil, park ve hayvanat bahçesi gibi yerlere atarak güneşin tadını çıkardı. Bazı hayvanlar da sıcak havayı fırsat bilerek güneşlendi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre güneşli ve sıcak günlerin 1 hafta süreceği öğrenilirken, Pazar günü hava sıcaklığının 20 dereceyi görmesi bekleniyor.

