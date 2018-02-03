Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı jandarma ekipleri, hapisten kaçan cinayet suçlusunun Akyazı ilçesi Ballıkaya’da olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerini fark eden A.K., kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, bir süre kaçan A.K.’yi fındıklıkta yakaladı. Kasten öldürme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, Geyve Asliye Ceza Mahkemesi hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında yakalama kararları olan A.K gözaltına alındı.

Öte yandan A.K’nın 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.