Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram’ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedilecek.
Hatay’a şehit ateşi düştü
03.02.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram’ın acı haberi Hatay’daki baba evine ulaştı.
Etiketler : hatay,şehit,Suriye,Afrin,Ahmet Bayram,
541126 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541126.aspx
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