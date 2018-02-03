Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram’ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedilecek.