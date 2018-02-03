Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram’ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedilecek.