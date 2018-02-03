Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeliler Topluluğu, Arap Derneği, Suriye Sivil Toplum Örgütü işbirliğinde üç yüz Suriyeli sivil toplum kuruluşu temsilcisi İstanbul'da bir araya geldi.

Üsküdar Valide Sultan Gemisinde gerçekleşen etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Rıfat Serdar Cevheroğlu, kentteki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, Suriyeli misafirlerin mutluluğunun önemli olduğunu dile getirdi.

Cevheroğlu, "Bizim için misafirin mutluluğu çok önemli. Kahraman Türk Ordusu, Suriye’deki Özgür Suriye Ordusu ile Suriye'nin ve Türkiye'nin refahı ve huzuru için mücadele ediyor. Oradaki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İstanbul’da bulunan Suriyeli misafirlerimizin huzuru için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Suriye Topluluğu Derneği Başkanı Adnan Elhatip de etkinliğin amacının Suriyelileri bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Bu toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim. Bir an önce vatanımıza dönüp çocuklarımız ve torunlarımıza Türklerin bize nasıl kucak açtığını anlatmak istiyoruz." diye konuştu.