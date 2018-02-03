Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, polise olan güveni zedeleyecek her türlü durumun titiz bir şekilde incelenerek ilgililer hakkında kanuni gereğinin tavizsiz şekilde yerine getirileceği bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Birisi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, diğeri Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli iki emniyet mensubu izinlerini geçirmek için memleketleri Karaman’da bulundukları esnada, 30 Ocak 2018 günü saat 24.00 sıralarında, merkezde bulunan bir işyerinde yemek yedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda meydana gelen istenmeyen olaylarla ilgili tartışmanın işyeri ve kısa süre sonra işyeri dışında devam eden olay esnasında emniyet mensuplarından birisi tarafından havaya 2 el ateş edildiği bilgisi edinilmiştir. Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmış, ayrıca konunun idari yönden soruşturulması için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Emniyet teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, polis-halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur’’ denildi.