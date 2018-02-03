Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen 1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin acı haberini Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde yaşayan annesi Muhteber Akagündüz’e askeri yetkililer verdi. Baba Aziz Akagündüz’ün ise iş gereği Ankara’da olduğu ve haberi aldıktan sonra Adana’ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan Akagündüz’ün cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünden defnedileceği ailesi tarafından belirtildi.