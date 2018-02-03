Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Meydankapı yolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. İbrahim B.’nin kullandığı 63 YU 668 plakalı otomobil ile Halil A.’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Mehmet A., İbrahim A., Ahmet A., Bayram A., Halil A., Osman A. ve İbrahim B. ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.