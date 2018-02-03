Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çamlıdere kırsal Mahallesinde yaşandı. Sevgi K.’nin kullandığı 27 EH 440 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada takla attı. Kazada sürücü Sevgi K. ile otomobildeki Dilek Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.