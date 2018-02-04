Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 2017 yılında 53 bin 379 oyuncaktan 443 adedini güvensiz buldu. Denetimler sonucunda verilen idari para cezası ise 398 bin 412 lira oldu. Denetimlerde, yerli veya ithal menşeli oyuncaklar akredite laboratuvarlarda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek kontrol edildi. Kontrollerde ürünlerin kullanımı kısıtlanmış olan kanserojen maddeleri içerip içermediği, kesici, delici, yaralayıcı veya parlayıcı yanıcı maddeden yapılıp yapılmadıkları test edildi. Göz yaralanmalarının önlenmesi için ise oyuncak silahların mermilerinin ivmelerine bakıldı. Bunların yanı sıra akustik, ağır metal, alerjen madde gibi testleri de yapıldı. Denetimlerin ardından olumsuzlukları tespit edilen ürünler piyasadan toplatıldı.