Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gamze Erdemir İHA

Sultanbeyli'de, geçen yıl 4 Mayıs'ta, İbrahim Çakar, başka biriyle ilişkisi olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen 7 aylık eşi Figen Çakar'ı döverek çenesini ve dişlerini kırdı. Bunun üzerine kadın, eşyalarını toplayıp evden çıktı. Arkasından pompalı tüfekle giden koca, sokak ortasında karısına 5 el ateş etti. Elindeki valiziyle yere yığılan Figen Çakar hayatını kaybetti. Cinayet sonrası gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şahıs hakkında "eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hâkim karşısına çıkan İbrahim Çakar "Pişmanım, ben eşimi severek evlendim. Karıncayı incitmek istemem, tahliyemi istiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Çakar’ın önce “eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini ve sanığın iyi hâlini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek sanığı 20 yıl hapse çarptırdı.