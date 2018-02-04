Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi, kuvvetli lodosun etkisiyle kıyıya sürüklendi. İçerisinde personelin bulunmadığı gemi, kum iskelesi diye tabir edilen bölgede karaya oturdu. 2015 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olan gemi, geçen yıl da yan yatmış ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmıştı.