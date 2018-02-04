Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi, kuvvetli lodosun etkisiyle kıyıya sürüklendi. İçerisinde personelin bulunmadığı gemi, kum iskelesi diye tabir edilen bölgede karaya oturdu. 2015 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olan gemi, geçen yıl da yan yatmış ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmıştı.
Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
04.02.2018 - 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu açıklarında demirli Kamboçya bayraklı gemi, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Etiketler : Zeytinburnu,Kamboçya bayraklı gemi,karaya oturdu,
541260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541260.aspx
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