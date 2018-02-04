Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde şüpheli bir şahsın temin ettiği eroin maddesini Van merkezde bulunan evinde depoladığı bilgisi alındı. Bu bilgiler doğrultusunda Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması ve uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi maksadıyla eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22 kilo 217 gram eroin ele geçirildi. Terör örgütünün en başta gelen finansman kaynağı olan ve ikisinin de birbirinden farkı olmayan uyuşturucuyla mücadele de azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor” denildi.