Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 19 Temmuz günü Gamze Yılbaş, iş arkadaşının kullandığı otomobilin aşırı hız sebebiyle kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Ailesi acı haberle yıkıldı. Genç kızın ölümü evin sevimli kedisi Duman’ı da olumsuz etkilendi. Kedi üzüntüden zayıfladı, yemek yiyemez hâle geldi. Kediler için “nankör” deyimini boşa çıkaran Duman’ın hikâyesini genç kızın annesi Döndü Bora şöyle anlattı: “Gamze’den hatıra kalan kedimiz Duman çok kötü oldu. Fırsatını bulduğu takdirde ya kızımın yatağının üzerinde ya da içerisine girip yatıyor. Elbiselerini kokluyor. Odasında onu arıyor. Duman artık doğru dürüst yemek yemiyor. İnanılmaz derecede zayıfladı, tüy döktü. Veterinerlere götürdük. Hâlâ kızımı arıyor. Kapının arkasında bekliyor. Kapı açıldığında giriyor ve buradan ayrılmıyor” dedi.

Kazanın ardından aylar geçmesine rağman hâlâ iddianamenin hazırlanmamasına isyan eden anne Döndü Bora, “Sürücü, arkadan gelen plakasını alamadığı, markasını bilmediği, rengini beyaz olarak hatırladığı bir aracın süratle gelip kendisini sıkıştırdığını, ardından korna çaldığını, paniklediğini ve sinyal vererek sol şeride geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtmiş. Bu ifadeler doğrultusunda mahkeme şüpheliyi adli kontrol tedbirine serbest bıraktı. Ancak kazanın meydana gelişini güvenlik kameraları net bir şekilde ortaya koyuyor. Sürücü tehlikeli araç kullanmış. Kaza gerçekleşmeden 2 saniye öncesinde makas attığı açık bir şekilde görülüyor. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.