Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’da, göçmenlerin ülkelerine gönderileceği zamana kadar bekletildikleri Geri Gönderme Merkezi, hayat şartları ve sağlanan hizmetler bakımından dünyaya örnek oluyor. Merkezde yemekhaneden çamaşırhaneye, kantinden spor salonuna, dinlenme odasından kütüphaneye, çocuk oyun odalarından kuaför salonuna kadar birçok imkân bulunuyor. Ülkelerine gönderilmeyi bekleyen göçmenlere adeta 5 yıldızlı bir otel ortamında barınma sağlıyor.

BÜTÜN İMKÂNLAR MEVCUT

Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki 40 dönümlük arazi üzerinde bulunan merkezde 4 kişilik aile tipi odalar ve 12 kişilik koğuş tipi odalar yer alıyor. Çocukların bütün giyim ihtiyaçları da burada karşılanıyor. Suça karışmış kişiler ile yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan ailelerin ayrı yerlerde tutulduğu merkezde, göç uzmanları, 2 psikolog, bir sosyal çalışmacı, bir hukukçu, 3 tercüman, bir gıda mühendisi ve güvenlik personeli görev yapıyor.

DÜNYA STANDARDININ ÜSTÜNDE

Kendi ülkelerinde yaşama şansları kalmamış olan insanlara Türkiye’nin sahip çıktığını dile getiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi olmayan bir standartta insanları konuk ediyoruz. Kendini gelişmiş ülkeler olarak iddia edenler gelsin görsünler, insanca muamele nasıl oluyormuş. Avrupa’nın göbeğinde insanlar son derece gayri insani şartlarda yaşamak zorunda kalıyor. Mültecilerin kaldığı çadırları da başlarına yıkıyorlar. Biz nasıl bir medeniyeti temsil ediyoruz gelip baksınlar” dedi.

"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Geri Gönderme Merkezi’nde kalan evli ve bir çocuk babası Doğu Türkistanlı Nurali Tohti (22), ülkesindeki problemlerden dolayı kaçıp Türkiye’ye geldiklerini belirtti. Tohti “Biz zulümden kaçıp buraya geldik. Ailemle Türkiye’de yaşamak istiyorum. Böyle bir yerde kalacağımızı tahmin etmemiştik. Çocuklarımız burada rahatlıkla oyun oynayabiliyor. Bizim için de oyun sahaları mevcut. Güvenlik görevlisinden yemekhane görevlisine kadar herkes çok iyi davranıyor bize” diye konuştu. Irak uyruklu 41 yaşındaki Hayfa Abdulvahit ise “Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Kendimizi evimizde hissediyoruz. İnanın o derece bizimle ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.