Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Eren Ö. daha önce aralarında husumet olan Okan İ. ile konuşmak için otomobille Mehmetçik Parkı’na gitti. İddiaya göre, burada çıkan tartışma sonucunda Okan İ. yanında bulunan silah ile Eren Ö’nün ayaklarına doğru ateş ederek yaraladı. Olaydan haberdar olan yaralının yakınları Uğurcan Ö, Ahmet Ö. ve Soner Say, parka geldi. Burada Okan İ’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Soner Say ağır şekilde yaralandı. Soner Say arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ayaklarından yaralanan Eren Ö. ise tedavi altına alındı. Çıkan kavgada hafif yaralanan Mevlüt Y. ile Okan İ, Mert Ö, Hadi İ, Uğur Ö. ve Ahmet Ö. gözaltına alındı.

Soner Say’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay yerinde ve şahısların kullandığı araçlarda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.