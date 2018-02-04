Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çatak ilçesinde, çok sayıda terör olayının gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik, emniyet birimleri ile koordineli olarak; Van merkezli 4 ilde kapsamlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde; toplam 9 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet av tüfeği, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 2 adet terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı
04.02.2018 - 11:40 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : van,terör,operasyon,haberler,
541270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541270.aspx
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