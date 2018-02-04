Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de sefer yapamayacak. Dünyanın tek halatlı uzun teleferikleri arasında gösterilen ve 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gündür çalışmıyor. Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle bugün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.