Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de sefer yapamayacak. Dünyanın tek halatlı uzun teleferikleri arasında gösterilen ve 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gündür çalışmıyor. Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle bugün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
04.02.2018 - 13:04 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de çalışmayacak.
Etiketler : bursa,haberler,
541284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541284.aspx
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