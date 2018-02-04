Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vagonun üzerinde selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar. Edinilen bilgiye göre, İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Rasim Bellani ve 14 yaşındaki Vahil İlhulu cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.