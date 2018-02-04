Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, ilçe merkezi Osmanlı Park karşısında bulunan bir işyeri önünde bulunan otomobilin motor kısmında meydana geldi. Park halindeki 06 F 5374 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmında yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüplerini alarak müdahalede bulundu. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. 110 İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.