Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir" denildi.
Hatay'ın 4 ilçesinde okullar 12 Şubat'a kadar tatil edildi
04.02.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı, Hassas, Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yarıyıl tatili 12 Şubat'a kadar uzatıldı.
Etiketler : Hatay,yarıyıl tatili,sömestr,
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