Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir" denildi.