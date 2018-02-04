Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir" denildi.