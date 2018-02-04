Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bazı basın yayın  organlarında, Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca  gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Çubukçu'nun  İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Karargahına bayrak astırılmadığına  dair haberler yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, "Sabahın ilk  saatlerinden itibaren bayraklar asılmış ve halen de asılı durumda bulunmaktadır."  ifadeleri kullanıldı.