Trabzon'un Çaykara ilçesinde Yusuf Abanoz isimli vatandaş, Uzuntarla Mahallesinden gece saatlerinde yola çıkarak Kovuktaşı yaylasına gitmek istedi. Yoğun karın bulunduğu bölgede mahsur kalan Abanoz’a ulaşamayan yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete Jandarma, AFAD ve Çaykara Belediyesi ekipleri yürütülen çalışmanın ardından Abanoz'a ulaştı. Donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarılan Abanoz, sedyeye konularak ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Abanoz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzon'da donmak üzereyken kurtarıldı
04.02.2018 - 20:52 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylaya gitmek için yola çıkan bir kişi, donmak üzereyken son anda kurtarıldı.
Etiketler : Trabzon,yaşam haberleri,
541352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541352.aspx
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