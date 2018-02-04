Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 yıllık evli olan Gaziantep Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Evren'in acı haber şehidin Osmaniye'nin Dr. İhsan Göknel Mahallesinde oturan ailesine verildi. Baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verilirken, haberi alan aile yakınları ve akrabaları babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Acı haberin ardın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.Şehit Evren'in babaevine ve sokağına Türk bayrağı asılırken, Osmaniye Belediyesi tarafından çadır kuruldu.Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.