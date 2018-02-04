Kaza, Çerkezköy ilçesi Çorlu-Çerkezköy Karayolu Kızılpınar Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 M 7109 plakalı yolcu minibüsü ile 55 AC 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Mahmut Ç., Ayşe A., Garip Ç., Duygu A., Ali D., Kardelen A., Lütfiye Ç., Ömer Ö., Nuran T. ve Hakan S. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy ilçesi Çorlu-Çerkezköy Karayolu Kızılpınar Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 M 7109 plakalı yolcu minibüsü ile 55 AC 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Mahmut Ç., Ayşe A., Garip Ç., Duygu A., Ali D., Kardelen A., Lütfiye Ç., Ömer Ö., Nuran T. ve Hakan S. yaralandı.
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