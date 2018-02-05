Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden şehidin baba evine giden yetkililer, acı haberi anne Nuran ve kardeşlerine verdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal’ın şehit olduğu haberini alan yakınları, baba evine gelerek acılı aileye destek olurken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Şehit ateşi Hatay'a düştü
05.02.2018 - 00:09 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal’ın acı haberi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.
Etiketler : Zeytin Dalı Harekatı,şehit,hatay,
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