Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden şehidin baba evine giden yetkililer, acı haberi anne Nuran ve kardeşlerine verdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal’ın şehit olduğu haberini alan yakınları, baba evine gelerek acılı aileye destek olurken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı.