Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Bahriye Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş tarafı yan tarafta bulunan inşaat alanına çöktü. Binanın girişinin çökmesiyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye vatandaşları tahliye etmeye başladı. Aralarında yaşlı çocuk ve engellinin bulunduğu kişiler binadan merdiven aracılığıyla çıkarıldı.

"15-20 dakika farkla kurtardık"



Binadan tahliye edilen bir vatandaş, “ Baya korku yaşadık. Gürültü üzerine kenardaki plakalar yıkıldı sandık önce. Ama eşim ‘bir bak, ne oldu’ diyince kapıdan çıkılmıyor, uçmuş her taraf. Apartmanın girişi sürekli faal olan bir yer. Az önce de çöp döküp çıkmıştım ben. 15-20 dakika farkla kurtardık” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.