Canan ERASLAN

Yüzlerce yıl önce, evlenmenin yasak olduğu bir ülkede Hristiyan bir din görevlisi, birbirini seven iki genci evlendirdi diye idam edilmiş ve bu olaydan sonra onun adıyla anılmaya başlanmış 14 Şubat... Ardından yavaş yavaş çevre ülkelere yayılmış ve bugün dünyanın hemen hemen tamamında kutlanan bir gün hâline gelmiş.

Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü. “Sevgi, bir gün mü hatırlanır” diyebilir bazıları... “Aman canım, ne o öyle bir gün kırmızı güller, balonlar; vıcık vıcık” diye söylenenler çok olur muhtemelen. “Adamın biri bilmem ne zaman bir şey yapmış bize ne” demek de mümkün elbette ama olsun varsın... Hediye güzel şey. Hediyeleşmek de öyle... İşte bugünü böyle bir fırsat olarak görmek güzel olmaz mı?

Düşünsenize, sevdiğiniz, eşiniz, hayat arkadaşınız düşünmüş, sizi en mutlu edecek, kendisini ve yaşattığı anı daima hatırlatacak bir inceliğe imza atmış. Bunun değeri ölçülebilir mi? Hissettiği unutulabilir mi? Elbette hediye vermenin, sevdiğini düşünmenin zamanı yok. Daha önce de bahsetmiştim, “Bugün senin hayattaki 7777’nci günün” diyebilirsiniz eşinize, dostunuza, çocuğunuza... Kısacası sevdiğiniz birine; illaki bir sebep gerekiyorsa tabii... E şimdi önümüzde ‘Sevgililer Günü’ diye bir sebep var. Değeri değil, hissettirdiği önemli elbette.

Ayrıca sizce hediye sadece alanı, sürpriz sadece muhatabını mı mutlu eder? Bence hayır... Aslında vereni daha çok mutlu eder. Sevdiği insanın nasıl mutlu olacağını düşünüp, ona göre hazırlık yaptığında, karşısında çok mutlu olmuş bir insan gördüğünde nasıl mutlu olur, düşünün ve sürprizi, hediyeyi buna göre tasarlayın. Sunumdaki inceliği de unutmayın.

HER İLMEĞİNDE SEVGİ ÖRSENİZ?

Türk insanı eliyle bir şey hazırlamaya bayılır. Tamam, 9 günlük bir zaman kaldı Sevgililer Günü için ama biraz fedakârlık, özellikle bugünler için değil mi zaten? Her gece uykunuzdan 1 saat fedakârlık, tele-vizyondaki diziden feragat ile yapılamayacak bir şey yok. Bir kaşkol örmek için öyle haftalara da ihtiyaç yok zaten. Ama dediğim gibi biraz zaman ayarlaması ve alacağınız yardımla kazak bile örebilirsiniz bu kadar sürede. Her ilmeğinde sevgi olan bir kazak... Düşünsenize her giydiğinde, her gördüğünde sizin sevgiyle ördüğünüzü düşündürecek bir güzellik...

PAKETİN YA DA EVİN HER YERİNDE MESAJ

Karar verdiniz, bir hediye aldınız. Bunu paketlerken birkaç kat paket yapabilirsiniz mesela. Her katına içinizden gelen bir söz... Bir dizelik şiir ya da bir anınız... O paketin her katını açtığında yüzünde oluşacak gülümsemeyi hayal edebiliyor musunuz?! Cevap ‘evet’ ise tamamdır. Aynı şekilde evde bir sürpriz hazırladınız diyelim. Bu sevdiği bir yemek ve yine hoşlanacağı bir hediye olabilir. Ona giden yollara yine duygunuzu anlatan sözler yazabilirsiniz. Bu, hem hazırlarken hem sunarken sizi, hediyesini alıp, sürprizle karşılaşırken sevdiğinizi mutlu edecek.

SIK SIK GÖRÜP HATIRLAYACAĞI BİR ŞEY OLSUN

Hediye seçenekleri bol. Son günlerde zaten her taraftan bir ‘fikir akını’ ki sormayın... Hepsini düşünüp sizin ve sevdiğinizi neyin daha çok mutlu edeceğini bulmalısınız. Öncelikle çok sık kullanacağı bir şey olabilir. Erkekler için saat, bileklik; seviyorsa yüzük. Kadınlar her tür takı olabilir. Mesela ayna... “Kendini benim gözümle görmeni sağlamaz ama gülen gözlerini gör istedim” notuyla paylaşılan bir notla, ayna bile unutulmaz bir hediye olabilir. Çift kupa, aynı model ve farklı renkte 2 çift eldiven... Akla gelebilir belki parfüm almak ama ben pek tavsiye etmem. Parfümü belli. Alacağınız şey aynısı olacaksa da “Beğenmiyor, değiştirmemi istiyor” diye düşündürebilir!..

Bunlar bir yana, birçok markadan gelen alternatifleri de sıralayalım ki, fikir versin, yeni şeyler çağrıştırsın...

SINGER: Dikiş makinesi, meraklısı için çok güzel bir hediye olmaz mı? Üstelik Isaac Merritt SINGER’in karısının elleri yıpranıyor, uzun geceler uykusuz kalıyor diye ne yapacağını düşünmüş, o yorulmasın diye bu makineyi üretmeyi başarmış. Marka da Sevgililer Günü için kalpler, isimler işleyen programlarıyla satışa sunmuş. Üstelik pembesi de var.

DAGİ: Eşiniz ise hediye alacağınız kişi, pijama, gecelik gibi ürünlerin birçok çeşidini bulabileceğiniz bir marka olabilir Dagi... Rüyaların gerçek olması dileğiyle sunulabilir bu hediye. Üstelik markanın Sevgililer Günü için hazırladığı desen ve modeller de epeyce şık.

SEIKO: Markası ne olursa olsun, bir saat her zaman hoş bir hediye olabilir. Hem ona, hem kendinize alabilirsiniz. Son yıllarda çok moda ‘çift’ ürünler.

NETWORK: Bu marka, İlkbahar/Yaz koleksiyonunu vitrine çıkarmış. Hem erkek hem de kadınlar için hediye seçenekleri olabilir. Marin kumaşlar, yelkenci düğümleri, halatlar bu yıl yine moda. Kamuflaj desenler de öyle. Ayrıca doğadan alınmış desenler de ürünlerde boy göstermiş. Güpür, krep, puantiye de kadınlar için kullanılan detaylardan.

ATASAY: Özel günlerin ışıltılı hediyesi mücevher. Atasay da tektaş pırlantalarda indirim yapmış. 0,16 Karat Baget yüzüğün fiyatı 3.999 liradan 2.090 liraya, 0,30 karat 5.800 liradan 2.890 liraya indirilmiş. Ama siz siz olun özellikle taşlı ürün alacaksanız, tanıdığınız kuyumcu ya da bilinen markadan, belgesiyle birlikte satın alın.

ANADOLU SİGORTA: Sevgililer Günü için Maximum Mobil üyelerine sağlık sigortası seçeneğini hatırlatan Anadolu Sigorta, sağlık sigortası yaptırana markacicek.com’da yüzde 20 indirim imkânı sunuyor.

LC WAIKIKI: Sloganlı tişörtler de son yıllarda moda. İngilizce “Doğru İnsan”, “Kral-Kraliçe”, “Sen+ben=Biz” yazan tişörtler oldukça ilginç olabilir.

PTT: Kartpostalları siz de özlemediniz mi? PTT, Sevgililer Günü için de kampanya hazırlamış. Çeşitli tebrik kartlarını ücretsiz dağıtan şirket, ayrıca 7,8, 9, 12 ve 13 Şubat günlerini kapsayan tarihlerde gönderilerde de yüzde 25 indirim yapıyor. İster bir kartpostalla sevdiğinizi sevindirebilir, isterseniz sürpriz bir paket gönderebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO: Bu şirket de 7,70 TL’den başlayan fiyatlarla taşıma yapacağını duyuruyor.