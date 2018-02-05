Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok kozmetik ürün var cildi nemlendirdiğini, canlandırdığını iddia eden ama aslında çözüm evde ve elimizin altında... Zeytinyağı malum. Binlerce yıldır bilinen, eskiden eczanede ilaç olarak satılan bir ürün. Sıcak işlemden geçmediğine emin olduğunuz zeytinyağını yüzünüze sürün. Yaklaşık 1 saat sonra yıkayabilirsiniz. Dirsek, topuk, diz gibi hızlı sertleşen bölgelerde de yine zeytinyağı iyi bir çözüm. Zeytinyağı aynı zamanda pullanma, kaşınma gibi durumlarda da kurtarıcı olabiliyor. Ayrıca günlük çiğ sütün üzerinde oluşan kaymak tabakasını alıp yüzünüze sürüp 1 saat kadar beklerseniz, bu da diğer kozmetiklerden çok daha güzel etki bırakacak yüzünüzde. Ayrıca cildin canlanması için meyve de şart. Uzmanlar ise bu meyveleri mutlaka mevsiminde yememizi, mevsim dışında hormonla üretilen gıdalardan uzak durmamızı tavsiye ediyor.