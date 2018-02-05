Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük sütü taze ve güvenilir bir yerden bulduktan sonra evde peynir, yoğurt gibi ürünleri yapmak, taze taze tüketmek mümkün. Bunun için bir web sitesi var. İsmi evdekolay.com. Bu siteden ihtiyacınız olan bütün malzemeleri alabiliyorsunuz. Ayrıca doğal mayaları da yine burada bulmak mümkün. Üstelik sipariş vererek getirtebiliyorsunuz. Yoğurt için evde yapılmış yoğurdun mayasını da kullanabilirsiniz. Sütü kaynattıktan sonra elinizi yakmakla yakmamak arasında bir sıcaklığa kadar soğutun, mayanızı karıştırın ve mümkünse ayrı kavanozlara dökün ve bu şekilde yoğurt mayalayın. 8 saat üzeri kapalı tuttuktan sonra buzdolabına alın ve güzel bir yoğurt elde edin. Peynir içinse uzmanların tariflerine bakmanızı tavsiye edeceğim.