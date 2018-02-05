Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Konya - Adana Karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Konya'ya gelen Niyazi A. idaresindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü İsmil mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki tarlaya inerken, yolcu otobüsü ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otobüsteki henüz ismi belirlenemeyen muavini sıkıştığı yerden çıkartılarken, kazada yaralanan 10 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular farklı bir otobüsle Konya’ya gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.