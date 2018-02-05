Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi'nin Sarıçam ilçesindeki yerleşkesinde Ziraat Fakültesi'ne ait bahçelerden narenciye çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bahçeye giden asayiş ekipleri, iki kişinin topladıkları narenciyeleri torbalara doldurup kamyonetlere yüklediğini gördü. Polis, suçüstü yakaladığı A.K. ile V.B.'yi gözaltına aldı. Zanlılar hırsızlık yapmadıklarını üniversite bahçesi olduğu için eve götürmek için aldıklarını söyledi. Ancak üniversite şikayetçi olduğu için zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 500 kilo narenciyeye ise el konuldu.